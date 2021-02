Trasporta rifiuti speciali senza autorizzazione: sanzionato dalla GdF di Siena

I finanzieri hanno comminato una sanzione di 3.100 euro

L'autista 50enne di un autocarro è stato sanzionato dalla Guardia di Finanza di Siena per aver trasportato una grande quantità di rifiuti speciali, non pericolosi, per lo più materiale legnoso.Gli accertamenti svolti dai finanzieri, hanno infatti appurato la mancanza di qualsiasi titolo autorizzativo per il trasporto di tali prodotti: la normativa prevede la compilazione di un apposito formulario dove indicare il peso, la tipologia di materiale trasportato, il mittente e la destinazione.I militari hanno segnalato alla Regione Toscana il soggetto ai fini della comminazione della sanzione amministrativa, pari a 3.100 euro, prevista dal Testo Unico Ambientale.