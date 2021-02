17enne trova borsello con oltre 4.000 euro e chiama la Polizia: restituito al proprietario

Nobile gesto quello compiuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 gennaio, a Siena, da parte di un 17enne. Alle 15.20 il ragazzo, mentre stava transitando a piedi in via delle Province, ha notato un borsello a terra; all'interno, oltre ai documenti, 900 euro in contanti e due assegni, uno da 2.200 e l'altro da 1.000 euro.Senza pensarci due volte il 17enne ha chiamato la Polizia che è intervenuta con una volante verificando il contenuto del borsello ritrovato. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno quindi subito rintracciato il proprietario, gestore di un’attività commerciale della zona. La soddisfazione di aver rinvenuto il denaro ed i documenti è facile immaginarla e, oltre ad aver ovviamente ringraziato il ragazzo, il proprietario ha riferito agli agenti l’intenzione di manifestare con un gesto concreto a lui ed alla sua famiglia la gratitudine per l’encomiabile comportamento.