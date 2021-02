Ruba carte di credito a 75enne e effettua prelievi per 4mila euro: rintracciato e denunciato dai Carabinieri

Un 24enne è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Siena in quanto ritenuto responsabile di furto con destrezza e di una serie di prelievi fraudolenti fatti ai danni di una 75enne.Alcuni giorni fa, all’interno di un supermercato cittadino, l’uomo, di nazionalità peruviana, aveva pedinato la donna e, approfittando di un momento di distrazione della vittima, le aveva sottratto dalla borsa il portafoglio contenente oltre 600 euro in contanti unitamente ad alcune carte di credito.Dopo alcuni giorni la 75enne, che non si era accorta del furto, è stata avvisata dal suo istituto di credito di alcuni prelievi ravvicinati fatti a suo nome, per la somma complessiva di circa 4.000 euro.L’indagine dei militari dell’Arma ha permesso di identificare il responsabile che è stato rintracciato a Firenze, dove era scappato dopo il colpo e che è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.