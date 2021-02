Il cane antidroga della GdF segnala 4 giovani in possesso di marijuana alla stazione di Siena

Proseguono a Siena e in tutta la provincia i controlli antidroga disposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena, soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, oltre che presso le principali arterie stradali di accesso alle città e le aree destinate a snodo dei trasporti urbani ed extraurbani, tra le quali stazioni ferroviarie e capolinea degli autobus.Nel corso di un controllo effettuato a Siena con il prezioso ausilio dell’unità cinofila, quattro persone di età compresa tra i 18 e i 26 anni, due italiani, uno di origini brasiliane ed un altro di origini nigeriane, sono stati segnalati dal cane antidroga mentre attraversavano singolarmente il sottopassaggio ferroviario, segnalazione poi confermata dai successivi riscontri effettuati dai finanzieri che, complessivamente, hanno rinvenuto 10 grammi di marijuana.Altri controlli anche in Valdelsa, dove l’attenzione di una pattuglia delle Fiamme Gialle impegnata nel controllo economico del territorio è stata posta su un uomo che, con fare sospetto, si stava appartando. I militari intervenuti hanno riscontato che il 29enne, di nazionalità italiana, era intento a consumare marijuana.Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e trasmesso alla locale ASL per le analisi di rito, mentre le 5 persone sono state segnalate alla Prefettura di Siena.