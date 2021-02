Siena, guida senza aver mai conseguito la patente con un bambino a bordo

Durante un posto controllo effettuato in strada di Pescaia a Siena, gli agenti delle volanti della Polizia di Stato, hanno fermato un'autovettura con alla guida un 50enne dominicano il quale, dagli accertamenti effettuati, è risultato essere privo di patente di guida in quanto mai conseguita.L'uomo, da tempo residente in provincia di Siena, aveva con sé un bambino di sette anni, figlio di un’amica, appena uscito da scuola. La madre del piccolo, risultata ignara della mancanza del titolo di guida del 50enne, si era affidata a lui in virtù di una lunga amicizia, consegnandogli la sua auto per far prelevare il figlio da scuola poiché impegnata al lavoro. Il bambino è stato affidato dagli agenti alla madre, nel frattempo giunta sul posto, alla quale è stata riconsegnata l'automobile.Il 50enne, già qualche anno fa, si era reso responsabile della medesima violazione ed è stato sanzionato per 5.000 euro.