Siena, proseguono gli interventi di ammodernamento per la distribuzione del segnale televisivo

Proseguono i lavori di ammodernamento degli apparati della rete HFC che diffonde il segnale TV a Siena, così da migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai senesi. A seguire le zone interessate durante la prossima settimana.Lunedì 15 febbraio: via Beccheria, via dei Termini, via delle Terme, vicolo di San Paolo, piazza il Campo, piazza Indipendenza, via Banchi di Sotto, vicolo dei Pollaioli, via delle Donzelle, via di Città, via S. Pietro, via S. Vigilio, vicolo di S. Pietro.Martedì 16 febbraio: via Banchi di Sopra, via Calzoleria, via dei Pontani, via dei Termini, vicolo del Viscione, vicolo della Torre, via Pettinaio, vicolo Rinuccini, piazza Tolomei, via C. Angiolieri, vicolo del Castellare, vicolo del Vento, via di Pantaneto, via Lucherini, via S. Vigilio, via S. Bandini.Mercoledì 17 febbraio: via dei Pittori, via S. Caterina, vicolo del Forcone, vicolo della Macina, via della Galluzza, via delle Terme, via di Beccheria, via di Diacceto.Giovedì 18 febbraio: viale Curtatone, viale dei Mille, via del Paradiso, piazza Matteotti, via dell’Arco Malavolti, piazza Gramsci, piazza Madre Teresa di Calcutta, vicolo della Palla a corda, via Camporegio, via della Sapienza, Costa di S. Antonio.Venerdì 19 febbraio: piazza Bargagli Petrucci, via della Stufa Secca, piazza dell’Abbadia, via di Vallerozzi, via Malavolti, via Montanini, via del Cavallerizzo, vicolo di Rustichetto, piazza Matteotti.