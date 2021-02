Allerta neve, il Comune di Siena ha predisposto il piano interventi

Dalla Regione Toscana segnalata allerta gialla per rischio neve dalle ore 18 alla mezzanotte di domani, venerdì 12 febbraio. Una situazione che sarà sicuramente prorogata anche per la giornata di sabato, con aggiunta di rischio ghiaccio e venti forti.Per fronteggiare l’allerta si è riunita la Sala operativa della protezione civile del Comune di Siena. Come informa l’assessore Sara Pugliese: "Sono stati predisposti una serie di interventi che, in base alla necessità, potranno subire ulteriori aggiornamenti. Tra questi a partire dalle 18 di domani unità di personale comunale provvederà allo spargimento del sale nei punti più nevralgici della città. A loro, in caso di necessità, saranno affiancate anche ditte esterne e le associazioni di volontariato della Protezione Civile".