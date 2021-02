Covid, la GdF di Siena intensifica i controlli sul rispetto delle misure

Segnalati inoltre alla Prefettura tre giovani trovati in possesso di marijuana

I finanzieri del Comando Provinciale di Siena, a seguito delle indicazioni ministeriali ricevute, hanno intensificato i controlli allo scopo di prevenire qualsiasi comportamento non conforme alle misure di contenimento del contagio previste, a carico tanto delle attività commerciali, quanto delle persone fisiche.Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle senesi hanno svolto un particolare monitoraggio in luoghi del centro di Siena dove sono più frequenti forme di aggregazione e, conseguentemente, è più alto il rischio di possibile contagio da Coronavirus per effetto del mancato rispetto delle misure di contenimento. Nel corso dell’attività sono state riscontrate alcune irregolarità che sono state sanzionate.Non sono mancati, inoltre, i controlli finalizzati a prevenire il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani. In particolare, tre ragazzi, tutti italiani di età compresa tra i 18 e i 19 anni, sono stati trovati in possesso di marjuana e sono stati di conseguenza segnalati alla locale Prefettura per la violazione dell'art. 75 D.P.R. 309/1990. La sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro amministrativo, è stata trasmessa alla locale USL per gli accertamenti di rito.