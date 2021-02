32enne investita da autobus in strada di Pescaia: ricoverata alle Scotte in prognosi riservata

Attorno alle 17 di oggi gli agenti delle volanti della Questura di Siena sono intervenuti in strada di Pescaia a seguito della segnalazione relativa ad una donna che si trovava riversa a terra.I poliziotti intervenuti hanno accertato che la donna, 32enne della provincia di Como, è stata investita da un autobus, nei pressi del terminal. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna in gravi condizioni al policlinico di Siena dove si trova ora ricoverata in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.