Siena, bambina di 10 anni muore a causa di arresto cardiaco

Durante la notte tra sabato 13 e domenica 14 febbraio una bambina di 10 anni in arresto cardio-circolatorio a seguito di un malore avvertito in casa, è deceduta dopo essere stata portata in emergenza con l'ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria alle Scotte di Siena.Dopo un primo tentativo di rianimazione sul posto da parte degli operatori del 118, i sanitari del policlinico hanno attivato tutte le procedure di rianimazione necessarie e possibili, ma la piccola paziente non ha purtroppo ripreso conoscenza né attività cardio-respiratoria e ne è stato constatato il decesso.In segno di profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della bambina, il direttore generale, professor Antonio Barretta, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e l’assessore regionale al Diritto alla Salute, Simone Bezzini, hanno deciso di rinviare a data da destinarsi l’inaugurazione della Terapia Intensiva in programma il 15 febbraio.