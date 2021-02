Passerella e torretta strada di Pescaia a Siena: approvato progetto fattibilità lavori di manutenzione

Approvato dalla Giunta comunale di Siena, lo scorso 11 febbraio, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di manutenzione straordinaria della passerella pedonale e della torretta della risalita di strada di Pescaia.Un intervento, inserito nel Programma iriennale dei lavori pubblici 2021-2023, per una spesa complessiva di 110.000 euro, che comporterà il trattamento superficiale delle strutture in acciaio interessate da infiltrazioni di acqua e dalla formazione di ruggine e la creazione del nuovo piano di calpestio del camminamento.Come accertato dai progettisti incaricati, i lavori in conformità con le norme del vigente Piano strutturale, non incideranno su immobili di proprietà privata.L’area, infatti, è di proprietà del Comune e "considerata la sua collocazione – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Sara Pugliese – lungo una via fortemente interessata dal traffico cittadino e importante accesso alla città, si è ritenuto necessario, anche a seguito di indagini effettuate, di procedere ad una riqualificazione dei manufatti presenti in loco con misure finalizzate alla tutela della sicurezza e della salute dei cittadini, nonché degli studenti che frequentano le scuole superiori di via Cesare Battisti. La zona è infatti un vero e proprio avamposto per la sosta dei mezzi che effettuano il servizio di trasporto scolastico volto a ridurre così il numero di bus all’interno della nostra città".