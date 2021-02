Staderini (Sena Civitas): ''Perché appaltare la gestione di un asilo nido comunale?''

"Quali sono i motivi oggettivi per i quali l'Amministrazione deve appaltare la gestione di un asilo nido comunale? Suggerisco poi di approfondire le ragioni di questa scelta e di desistere dalla decisione presa. E' con queste richieste al Sindaco di Siena, che ho presentato un'interrogazione urgente da discutere nel prossimo Consiglio comunale di mercoledì 24 febbraio". Così interviente Pietro Staderini, capogruppo in Consiglio comunale, di Sena Civitas.



"Appaltare un asilo è una scelta che non condivido poiché per me, i servizi alla persona di un'Amministrazione comunale devono rimanere nell'alveo pubblico che garantisce e mantiene elevati standard qualitativi nella gestione



I servizi educativi all'infanzia ricoprono un tema pedagogico/didattico troppo delicato per essere derubricato come mero aspetto amministrativo senza considerare che i programmi e i progetti consolidati nel tempo, offrono ai bambini e alle famiglie garanzie qualitative che, nel caso di Siena, sono caratteristiche distintive.



Sappiamo bene che i servizi all'infanzia erogati dal Comune di Siena si distinguono per qualità da decenni, grazie agli indirizzi socio educativi e alle peculiarità professionali del personale che caratterizza qualità e serietà della nostra realtà.



Quindi, non ravvisando criticità di bilancio né particolari criticità legate alle coperture di personale del Servizio, la scelta non è affatto condivisibile e chiedo trasparenza."