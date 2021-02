Norme anti-covid: la GdF sanziona 9 minorenni trovati a Siena fuori dal comune di residenza

Segnalato alla Prefettura un altro minore trovato in possesso di hashish

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena hanno sanzionato 9 minorenni, tutti italiani, provenienti da comuni limitrofi, che non hanno rispettato l’obbligo, previsto dalla normativa anti-covid per la zona arancione, di restare entro i confini del proprio Comune di residenza. Sono pertanto scattate, nei loro confronti, le sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente.Sempre nel corso dei controlli di pattugliamento del territorio, un 21enne italiano è stato colto in stato di manifesta ubriachezza e un minorenne è stato sorpreso in possesso di hashish e quindi segnalato alla locale Prefettura per la violazione dell'art. 75 D.P.R. 309/1990. La sostanza sottoposta a sequestro amministrativo è stata trasmessa alla locale USL per gli accertamenti di rito.