Siena, festa di compleanno interrotta dalla Polizia: sanzionati 8 studenti universitari

Gli agenti li hanno sanzionati per il mancato rispetto delle misure di emergenza Covid-19

Gli agenti della Questura di Siena sono intervenuti per interrompere una festa privata che si stava svolgento all’interno di un appartamento del centro storico di Siena.A seguito di diverse segnalazioni di urla e schiamazzi che provenivano dall’appartamento, giunte alla Sala Operativa della Questura, le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno constatato all'interno dell'abitazione la presenza di otto giovani, tutti studenti universitari di età compresa tra i 20 ed i 25 anni, intenti a consumare cibi e bevande per festeggiare il compleanno di uno di loro. I tre intestatari del contratto di locazione avevano organizzato la festa invitando altri cinque amici, dimoranti però altrove.I poliziotti hanno così interrotto i festeggiamenti ed hanno allontanato i cinque ragazzi risultati domiciliati altrove, non prima di aver identificato tutti i partecipanti e averli sanzionati per la palese violazione delle norme di contenimento del Covid-19.