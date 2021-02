Siena, sospesi i servizi di trasporto scolastici per conto del Comune. Attive le linee Tpl scolastiche provinciali

L’azienda informa la propria utenza sulle modalità di svolgimento dei servizi di trasporto nella settimana dal 24 febbraio al 3 marzo, quando le scuole medie e superiori di Siena saranno chiuse

In seguito alla decisione del Comune di Siena di chiudere le scuole medie e superiori da oggi, mercoledì 24 febbraio, fino a mercoledì 3 marzo 2021, Tiemme precisa che in questi giorni risulteranno sospesi solo i servizi di trasporto per conto svolti per il Comune di Siena (scuolabus) e afferenti alle scuole medie (superiori di primo grado). In questa fase saranno mantenute attive tutte le corse extraurbane Tpl con cadenza scolastica svolte sul territorio provinciale da e verso il capoluogo.Eventuali aggiornamenti e valutazioni che si dovessero rendere necessari in questa fase saranno prontamente comunicati dall’azienda anche tramite il proprio sito internet www.tiemmespa.it Per ulteriori informazioni e dettagli, la clientela può consultare il sito tiemmespa.it , scaricare la App gratuita Tiemme Mobile 2.0 per informazioni a portata di smartphone o rivolgersi ai servizi telefonici di Info Mobilità, chiamando da rete fissa l'800-922984 oppure da cellulare l'199-168182.