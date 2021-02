Siena, il Consiglio comunale di mercoledì 24 febbraio 2021

I lavori in modalità videoconferenza in continuo aggiornamento

(aggiornare la pagina o visitare successivamente per visualizzare i nuovi argomenti)

Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta ordinaria mercoledì 24 febbraio, alle ore 9, in modalità videoconferenza.Questo l'elenco dei lavori del Consiglio in continuo aggiornamentoIl Consiglio comunale ha rivolto un pensiero alla tragedia avvenuta in Congo.Come ricordato dal presidente Marco Falorni "nel corso di un vile agguato sono caduti, fra gli altri, l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, due servitori dello Stato, eroi che hanno dato la vita per la Patria".In onore alla loro memoria ha quindi chiesto a tutti i presenti collegati in streaming di osservare un minuto di raccoglimento.Il presidente Marco Falorni ha comunicato che il consigliere Davide Ciacci esce dal Gruppo Misto e ricostituisce “Nero su Bianco” di cui è capogruppo.I consiglieri Lorenzo Loré, Orazio Peluso, Fabio Massimo Castellano e Maria Concetta Raponi (Forza Italia) hanno chiesto, con un'interrogazione urgente, chiarimenti sull’utilizzo degli alberghi sanitari. "Considerando le innumerevoli segnalazioni pervenute - ha introdotto Peluso - sull’impiego di tali strutture nel nostro territorio e la loro funzione di “isolare” coloro che sono positivi al Covid-19 soprattutto all’interno del nucleo familiare evitando la condivisioni di spazi domiciliari spesso ristretti e, di conseguenza, il contagio di altri soggetti, siamo venuti a conoscenza che gli addetti al contact tracing e i medici di medicina generale, che dovrebbero acquisire le opportune informazioni e incentivare il loro utilizzo, non propongono tale soluzione, ma, anzi, cercano di dissuadere dal praticarla. Una situazione che ha portato così ad un’occupazione minima degli alberghi stessi nonostante l’incremento di casi positivi nella zona senese".Il consigliere ha quindi domandato al sindaco "visto l’argomento quanto mai attuale e delicato anche con l’arrivo di varianti che preoccupano, se abbia avuto contezza da parte dell’Azienda Usl Toscana Sud Est della programmazione e della gestione del servizio di attivazione dei posti presenti in tali strutture in favore dei soggetti positivi che non abbiano necessità di cure ospedaliere e, pertanto, se ritenga che la risposta messa in campo dall’Azienda sia idonea al crescente bisogno di adeguato isolamento".L’assessore alla Sanità Francesca Appolloni ha specificato che da notizie di stampa del 17 febbraio era emerso che "il totale di posti disponibili nel territorio comunale è di 106 e il tasso di occupazione, nel periodo novembre 2020-gennaio 2021, è del 22,4%, a fronte di un tasso ancora più basso nell’area vasta dell’Asl sud est, per gli stessi mesi, per un costo complessivo a carico dell’Azienda sanitaria di 813mila euro". La questione è stata monitorata dall’assessore attraverso uno scambio di corrispondenza con l’azienda già dallo scorso mese di ottobre, nel quale veniva comunicato dalla Usl che "sia i posti letto della clinica Rugani sia quelli degli alberghi sanitari erano a pieno funzionamento". Nel mese di novembre alla richiesta dell’assessore di un aggiornamento "la direzione sanitaria ha risposto in modo generico sul costante monitoraggio portato avanti dalla stessa". Infine, nella terza nota dello scorso 19 febbraio con la richiesta di informazioni sullo scarso utilizzo degli alberghi sanitari, riportato dai media, e le sinergie con i medici di medicina generale per utilizzare il servizio, alla luce della nuova fase pandemica, la direzione Ausl ha così risposto all’assessorato: “vengono applicate con grande attenzione, ormai da mesi, formali indicazioni operative che prevedono di proporre sistematicamente al ‘caso’ l'opzione dell'isolamento fiduciario in albergo sanitario, cercando anche di forzare la scelta nelle situazioni ove viene rilevata una franca indicazione allo spostamento dall'isolamento domiciliare. L'Azienda ha anche implementato l'offerta delle strutture ricettive idonee a tale scopo al fine di avvicinare le stesse alle residenze dei cittadini facilitando la loro scelta, ma la decisione ultima rimane sempre in capo al paziente”.L’assessore ha quindi evidenziato "l’importanza dei medici di base e degli addetti al contract tracing di informare i cittadini e quindi stimolare l‘uso degli alberghi sanitari".Stessa considerazione sulla questione da parte di Orazio Peluso che ha ribadito come gli venga "continuamente segnalato che questi addetti non propongono gli alberghi sanitari, così da evitare io contagio da Covid". "Spero – ha detto il consigliere – che questa nostra interrogazione sia da stimolo all’Asl e ai medici di base affinché queste strutture siano adeguatamente proposte".Non sono state approvate dall'assemblea consiliare alcune modifiche, proposte dall'Acquedotto del Fiora al suo statuto, relativamente alla previsione che i Consigli di amministrazione, assemblee dei soci e le riunioni del Collegio sindacale possano avvenire con mezzi di telecomunicazione audio/video.Come ha illustrato il sindaco Luigi De Mossi: "queste variazioni, portate avanti dal Fiora senza l'approvazione dei Consigli comunali, in quanto ritenute di contenuto non rilevante, potrebbero, invece, avere ripercussioni negative nei rapporti tra i soci".L'Acquedotto del Fiora è una partecipata del Comune al 5,24% ed è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente."La previsione – ha proseguito De Mossi - di una diversa modalità di svolgimento di assemblee e riunioni dovrebbe essere introdotta con una integrazione di natura regolamentare, piuttosto che una modifica statutaria come proposta dallo stesso Fiora. Infatti, salvi i periodi di emergenza sanitaria come l'attuale, le riunioni devono svolgersi in presenza, nel rispetto dei principi di garanzia e trasparenza che escludono formulazioni di semplificazione e procedure sbrigative. Per questi motivi, come Amministrazione non approviamo le modifiche proposte".L'assemblea consiliare ha approvato il nuovo Piano delle alienazioni del Comune.Come ha illustrato l'assessore al Patrimonio Luciano Fazzi "si è reso necessario aggiornare l'elenco dei beni immobili da dismettere, togliendo quelli già alienati negli anni 2017-2020, inserendo nuovi immobili non considerati strategici per l’Amministrazione e provvedendo a un nuovo allineamento dei prezzi rispetto ai valori attuali per gli immobili non aggiudicati nei precedenti bandi.Il documento è composto da tre allegati: il primo "contiene beni da alienare per un ammontare complessivo di più di 7,5 milioni di euro; nel secondo è riportato l'elenco degli immobili da acquisire, a titolo gratuito, nel patrimonio comunale, così da completare l'iter relativo alla realizzazione di opere pubbliche di pertinenza dell'ente; nel terzo nel quale è prevista la permuta di un terreno per consentire alla Parrocchia della Beata Anna Maria Taigi di Vico Alto la realizzazione di un campo da calcio per i ragazzi del quartiere".