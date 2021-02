Siena, FdI ringrazia il Consiglio comunale per Giornata di informazione sulla vaccinazione

"Il Gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ringrazia il Consiglio comunale per la sensibilità e la disponibilità dimostrata nella approvazione dell'ordine del giorno che impegna l'Amministrazione a coordinarsi con la Azienda USL Toscana Sud Est per organizzare una Giornata di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19 intitolata ad Alessandra Bagnoli." Così un intervento del Gruppo consiliare di Siena di Fratelli d'Italia."La opportunità di questa iniziativa - prosegue Fratelli d'Italia - trova fondamento nell'evidenza che solo il successo della vaccinazione di massa nei confronti di Covid-19 consentirà di uscire dalla emergenza sanitaria e dalla conseguente emergenza economica che nei prossimi mesi rischia di precipitare anche nella nostra Città. Una parvenza di normalità nella vita sociale ed economica sarà possibile solo all'instaurarsi della cosiddetta “immunità di comunità” che limiti la diffusione del virus e permetta la libera circolazione dei Cittadini, la ripresa delle attività scolastiche, culturali, turistiche e tutto quello che ne consegue.Il presupposto per arrivare a questa “liberazione” è la fiducia dei cittadini nei vaccini e quindi la adesione convinta alla chiamata che arriverà dalla autorità sanitaria al momento che questi preziosi presidi della nostra salute saranno disponibili in quantità adeguate. E' evidente quindi la necessità di informare correttamente e compiutamente i cittadini sulla efficacia e la sicurezza dei vaccini, fugando incertezze e paure peraltro legittime a seguito del continuo diffondersi di fake news.Abbiamo voluto dedicare questa giornata alla memoria di Alessandra, grande dirigente della Sanità Pubblica che ha dedicato gli ultimi mesi della sua vita a combattere senza risparmiarsi il Coronavirus, e nostro capogruppo di grande spessore umano e politico, sicuri di raccogliere il suo testimone in un impegno incessante per la nostra comunità."