Siena, sanzionati dalla Guardia di Finanza per violazione alle norme sugli spostamenti

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena hanno intensificato i controlli in tutta la provincia, con particolare attenzione al capoluogo cittadino, allo scopo di prevenire comportamenti non conformi alle misure di contenimento del contagio nelle aree caratterizzate da un livello di rischio alto.In un controllo uno studente di origini pakistane, domiciliato nel Lazio, è stato sanzionato amministrativamente in quanto, senza averne giustificato motivo, si è recato con mezzi propri a Siena, non ottemperando quindi al divieto di spostamento tra regioni.Un'altra persona, in piena notte, è stata fermata mentre si aggirava nel centro storico. Nel corso del controllo, è risultata essere un disoccupato residente fuori le mura, il quale alla richiesta dei militari riferiva di ignorare il divieto di spostamento imposto dal DPCM vigente nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5.Nei confronti di entrambi i soggetti sono state irrogate le sanzioni amministrative previste dal D.L. 19/2020.I soggetti in questione, dai riscontri eseguiti, non sono risultati gravati da obblighi di quarantena nè recidivi nelle violazioni contestate.