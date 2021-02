Siena, contenimento Covid-19: potenziamento dei servizi di controllo

Si è tenuta oggi in Prefettura a Siena, presieduta dal Prefetto Maria Forte, una riunione di coordinamento delle forze di polizia, alla quale hanno partecipato il Questore Costantino Capuano, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Colonnello Nicola Ferrucci ed il comandante provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Giuseppe Antonio Marra.All’ordine del giorno il potenziamento dei servizi di controllo sul rispetto delle misure di contenimento alla diffusione del Covid-19 in seguito all’inserimento della provincia di Siena nella zona rossa, preannunciato nella giornata di ieri dal Presidente della Regione Toscana.“Il territorio sta attraversando un momento particolarmente delicato, per l’aumento dei contagi e soprattutto per la presenza delle varianti – ha detto il Prefetto Forte –. Le Forze di Polizia continueranno nella propria opera di controllo, con un mirato potenziamento dei servizi che verrà predisposto sulla base di quanto condiviso. Ma prima di tutto abbiamo bisogno del consueto senso di responsabilità della nostra comunità, e di tornare, tutti, ad avere la massima attenzione nei comportamenti individuali, per non vanificare i grandi sacrifici fatti nei mesi scorsi”.