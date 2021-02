Il Comune di Siena avverte la cittadinanza che, a causa delle restrizioni derivanti dal fatto che Siena e la sua provincia da domani, sabato 27 febbraio, saranno in “zona rossa” per la pandemia da Covid-19, i Servizi demografici saranno chiusi al pubblico fino al prossimo 6 marzo, salvo che per le denunce per nascite e decessi.