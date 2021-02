Ecologisti Democratici Siena, nuova organizzazione del movimento

"Dopo la lettera aperta ad amici e simpatizzanti con lo scopo di rilanciare l'attività del movimento politico ambientalista e la nomina del nuovo portavoce Gianni Porcellotti, il Coordinamento EcoDem senese si è dotato di una propria organizzazione." Così informa in una nota il movimento degli Ecologisti Democratici di Siena."In questo particolare momento storico nel quale l'ecologia è finalmente tornata a ricoprire un ruolo centrale nell'agenda del Governo, gli EcoDem si sono dotati di una prima organizzazione in attesa di poter convocare un'assemblea per la relativa ratifica. Le molte adesioni e manifestazioni di interesse nei confronti del nostro movimento che stiamo ricevendo in questi giorni ci hanno stimolato a migliorare fin da subito l'assetto funzionale dell'associazione in attesa di poter organizzare riunioni, incontri e dibattiti pubblici una volta che le restrizioni legate alla pandemia saranno venute meno.Umberto Trezzi sarà il tesoriere e seguirà il tesseramento, Paola Bassi si occuperà dei parchi ed aree protette, Sandro Angiolini organizzazione eventi, Mario Morellini innovazione e progetti, Luigi Dallai seguirà i rapporti con il territorio mentre Paolo Menicori i rapporti con le altre associazioni e movimenti che hanno a cuore la tutela ambientale."