Siena, la Giunta approva disciplinare per bonus ''Benvenuto al mondo''

La Giunta comunale di Siena ha approvato il disciplinare per l’erogazione del bonus "Benvenuto al mondo" anche per il 2021 con cui l’Amministrazione comunale sostiene le famiglie senesi in difficoltà. "Un aiuto ancora più necessario – ha dichiarato l’assessore ai Servizi sociali, Francesca Appolloni – considerando il particolare momento socio-economico che ha visto spesso la famiglia supplire alle fragilità e ai limiti del sistema di welfare. Per questo motivo, abbiamo voluto continuare sulla strada del sostegno alla natalità, priorità di questa amministrazione, con una somma complessiva pari a 25mila euro".



Il bonus è erogato in un’unica soluzione fino ad esaurimento delle risorse ed è rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Siena da almeno 3 anni, che si trovano in condizioni socio economiche più bisognose. Si tratta di un buono spesa, di un valore fino a 200 euro, spendibile nelle farmacie dell’Asp Città di Siena per prodotti farmaceutici. Scadenze e modulistiche saranno a breve comunicate.