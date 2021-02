Tiemme, nuovi orari di apertura per le biglietterie sul territorio di Siena e provincia

Da sabato 27 febbraio, in coincidenza con l’entrata in vigore della zona rossa nel territorio della provincia di Siena, cambiano gli orari al pubblico dei ticket office di Tiemme

Modifiche agli orari di apertura al pubblico per le biglietterie di Tiemme presenti sul territorio della provincia di Siena, in seguito all’entrata in vigore delle “zona rossa” per contrastare la pandemia da Covid-19 da domani, sabato 27 febbraio 2021.Le variazioni prevedono che nei giorni festivi di domenica 28 febbraio e di domenica 7 marzo 2021 le biglietterie di Siena in piazza Gramsci e alla Stazione Fs resteranno chiuse.Inoltre, da lunedì 1° a sabato 6 marzo, le biglietterie di Chianciano, Colle Val d’Elsa e Poggibonsi saranno aperte al pubblico solo la mattina nei seguenti orari: Colle dalle 6.40 alle 13.20; Poggibonsi dalle 6.50 alle 13.30 e Chianciano dalle 7.15 alle 13.45. Queste biglietterie già prevedevano la chiusura nei giorni festivi.Invariati, invece, gli orari di apertura al pubblico delle biglietterie di Siena nei giorni feriali, ovvero piazza Gramsci dalle 6.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 7 alle 19.30 e nell’atrio della Stazione Fs dalle 7.15 alle 19.30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 7.15 alle 17.45.InformazioniPer ulteriori informazioni e dettagli, la clientela può consultare il sito tiemmespa.it , scaricare la App gratuita Tiemme Mobile 2.0 per informazioni a portata di smartphone o rivolgersi ai servizi telefonici di Info Mobilità, chiamando da rete fissa l'800-922984 oppure da cellulare l'199-168182.