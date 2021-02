Siena, proseguono gli interventi sul segnale televisivo

Proseguono i lavori di ammodernamento degli apparati della rete HFC che diffonde il segnale TV a Siena, così da migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai cittadini.Di seguito le zone interessate durante la prossima settimana.Lunedì 1° marzo: piazza Bargagli Petrucci, via della Stufa Secca, piazza dell'Abbadia, via di Vallerozzi, vicolo di Borgo Franco, via del Pian d'Ovile, via di Fontenuova, piazza d'Ovile.Martedì 2 marzo: via dei Baroncelli, via del Fosso, vicolo del Fontino, vicolo della Viola, via delle Vergini, vicolo di Provenzano, piazza di Provenzano Salvani, vicolo degli Orbachi, via dei Rossi, via del Giglio, via dell'Abbadia, via di Sinitraia, piazza di San Francesco.Mercoledì 3 marzo: via degli Orbachi, via dei Rossi, via del Giglio, via dell'Abbadia, via di Sinitraia, piazza di San Francesco, via Sallustio Bandini, via del Refe Nero, via del Giglio, via del Moro, piazza Provenzano Salvani.Giovedì 4 marzo: piazzetta Barbicone, via degli Orti, via del Comune, via del Pian d'Ovile, via di Mezzo, via di Vallerozzi, piazza d'Ovile.Venerdì 5 marzo: piazzetta Barbicone, via degli Orti, via del Comune, via del pian d'Ovile, via di Mezzo, via di Vallerozzi, piazza d'Ovile.