Siena, 27 studenti spagnoli festeggiano in mini appartamento: sanzionati da Municipale e Polizia di Stato

Nella tarda serata di ieri, domenica 28 febbraio, la Polizia Municipale di Siena ha sanzionato 27 studenti universitari spagnoli che si trovavano a festeggiare all'interno di un mini appartamento di via Franciosa, nei pressi del Duomo, in palese violazione delle norme anti Covid previste in zona rossa.Gli agenti sono intervenuti con due pattuglie attorno alle 22.30 a seguito della segnalazione di un cittadino e, visto l'alto numero di presenti, hanno chiesto l'intervento della Polizia di Stato che è intervenuta in supporto per procedere all'identificazione degli studenti mentre uscivano uno ad uno dall'appartamento, verbalizzando ad ognuno la sanzione da 400 euro prevista dalla normativa vigente.