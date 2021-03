Attorno alle 23.40 di ieri, lunedì 1 marzo, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Siena sono intervenuti in viale Mazzini, per il crollo parziale (una quindicina di metri interessati), del tetto di un palazzo.Una famiglia è stata evacuata a scopo precauzionale mentre fortunatamente non si segnalano persone ferite.