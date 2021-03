Pd e Conferenza Donne Democratiche contro smantellamento degli asili nido comunali a Siena

"Le scuole comunali di Siena sono un’eccellenza della città e del territorio, un vanto per tutti i cittadini, le cittadine ed i bambini che ne possono beneficiare. Le nostre scuole comunali sono un’esperienza di successo consolidata: attive dagli anni '70, hanno offerto per tutto questo arco di tempo un servizio alle famiglie di Siena di grande valore e qualità, riconosciuto a livello nazionale ed europeo." Così una nota congiunta dell'Unione Comunale di Siena del Partito Democratico e della Conferenza Donne Democratiche."Il tentennamento dell’Amministrazione comunale in merito all’appalto degli asili nido comunali - prosegue la nota - va ormai avanti da aprile 2019, stressando e mettendo a disagio i genitori delle scuole e le lavoratrici (quasi in totalità donne) che prestano servizio in queste strutture. La settimana scorsa la Giunta De Mossi ha rifiutato di discutere un’interrogazione urgente del Gruppo consiliare PD che chiedeva di conoscere la volontà dell’Amministrazione circa un ipotetico appalto dei servizi educativi all’infanzia comunali.Vorremmo conoscere, inoltre, le ragioni che spingono l’Amministrazione a smantellare questo servizio visto che si è appurato che non si tratta di motivazioni economiche. Consideriamo la mancanza di confronto con le parti sociali, con i genitori direttamente interessati e con i cittadini nonché con i partiti di opposizione, di cui anche il nostro fa parte, un atto grave. Soprattutto quando a livello nazionale il proposito, esplicitato anche dal nuovo Presidente del Consiglio Draghi, è quello di compiere un importante investimento e dare grande attenzione al settore dell’educazione e della scuola. Chiediamo, quindi, al Governo della nostra città un cambio di rotta e finalmente un atto di responsabilità e di coraggio.Le nostre scuole comunali sono un gioiello, dovremmo lottare per sostenerle e mantenerle a gestione diretta."