Siena, In Campo: ''Esternalizzazione dei servizi educativi comunali, ne parliamo dopo''

"Giugno 2019: la Giunta e successivamente il Consiglio comunale nella seduta del 17 giugno esaminano alcuni interventi per l’infanzia e per gli asili nido che fra le altre cose prevedono la esternalizzazione dei servizi di mensa. Già allora questi provvedimenti sembrarono preludere ad un intervento più esteso di “privatizzazione” rivolto al servizio delle materne e dei nidi comunali di qualità che da anni caratterizza positivamente la nostra città." Inizia così un intervento dell'associazione In Campo."Nel comunicato scritto in quell’occasione ci eravamo impegnati a monitorare la situazione e a perseguire ogni azione possibile a sostegno di genitori, cittadini e lavoratori per la salvaguardia di un servizio che reputiamo fondamentale per la nostra città.Per questo nel Consiglio comunale del 24 febbraio 2021 abbiamo presentato con PD e Per Siena una interrogazione urgente per chiedere all’Amministrazione comunale di dare indicazioni chiare sulle proprie intenzioni riguardo all’esternalizzazione dei servizi educativi comunali. Lo chiedono i genitori del Comitato Si.amo le scuole comunali, le lavoratrici e i lavoratori e tutti i cittadini, ma evidentemente non è una priorità per il Presidente del Consiglio comunale, che pur avendo considerato ammissibile l’interrogazione delle forze di opposizione e quella del consigliere Staderini, le ha rimandate ad un prossimo Consiglio.Eppure dovrebbe essere il contrario: educazione e scuola dovrebbero rappresentare punti di forza nel governo di una città, in un momento in cui a questi settori saranno finalizzati progetti e risorse del piano europeo Next generation senza dimenticare che un sistema educativo globale per l’infanzia è fondamentale per la crescita delle nuove generazioni e uno strumento indispensabile a sostegno dell’occupazione femminile."