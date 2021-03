Strade Bianche, le modifiche alla viabilità a Siena

In occasione della Strade bianche e Strade bianche Women Elite, le due gare del calendario Uci World Tour e Uci Women's World Tour organizzate da Rcs Sport che si svolgeranno sabato 6 marzo con partenza ed arrivo a Siena ( vai all'articolo ), il Comune di Siena ha disposto le seguenti modifiche alla viabilità.Strada Massetana Romana (area attigua ai civici 60-62-64 e punto vendita Euronics): divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei mezzi della RAI e di quelli addetti all’organizzazione.Piazza del Mercato (area di parcheggio tra il retro del Palazzo Pubblico e la corrispondenza con il passaggio di Pescheria e civico 15 e tratto in adiacenza al muro che separa le diverse quote della piazza): divieto di sosta con rimozioneVia del Mercato in entrambi i lati tra via Giovanni Duprè e piazza del Mercato: divieto di sosta con rimozione.Piazza del Mercato ad eccezione dell’area a quota inferiore denominata “vicolo del Fontanello” davanti ai civici da 35 a 52 e del terrazzamento tra via dei Malcontenti e via di Porta Giustizia: divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli autorizzati addetti all’organizzazione e alle riprese televisive.Viale Venticinque Aprile (tutta l’area del parcheggio a pagamento), viale Vittorio Veneto (parcheggio Campino), viale Cesare Maccari, viale della Vecchia, Fortezza Medicea (tutta l’area interna): divieto di transito e divieto di sosta con rimozione.Viale Luigi Cadorna, viale Rinaldo Franci: divieto di sosta con rimozione, divieto di transito durante il passaggio della corsa ciclistica.Il Campo tra via Giovanni Duprè e via di Salicotto: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione, ad eccezione dei veicoli autorizzati addetti all’organizzazione e alle riprese televisive.Il Campo (tutto): divieto di transito e divieto di sosta con rimozione.Via Esterna Fontebranda, via di Fontebranda tra via Esterna Fontebranda e via Santa Caterina, via Santa Caterina, via delle Terme, piazza dell’Indipendenza, via di Città, Banchi di Sotto, via Rinaldini: divieto di sosta con rimozione.Via Esterna Fontebranda, via di Fontebranda tra via Esterna Fontebranda e via Santa Caterina, via Santa Caterina, via delle Terme, piazza dell’Indipendenza, via di Città, Banchi di Sotto, via Rinaldini: divieto di transito per tutti i veicoliCasato di Sopra: divieto di transito ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellatevia della Fonte: divieto di sosta con rimozione.Casato di Sotto: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione.via Giovanni Duprè tra via della Fonte e via del Mercato: divieto di sosta con rimozione dalle ore 7, divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli al seguito della corsa autorizzati al transito da via della Fonte a via del Mercatovia della Sapienza: divieto di transito agli autocarri di massa superiore a 2,2 tonnellatevia del Cavalletto: senso unico verso via dei Termini.Ai veicoli autorizzati dell’organizzazione della gara (ammiraglie) è consentito il transito in viale dei Mille sulla direttrice San Domenico-XXV Aprile.Al momento del transito dei partecipanti alla manifestazione, nei tempi compresi tra l’inizio e il fine corsa, nelle strade, vie e vicoli interessati, o afferenti al percorso di gara, verranno attuati i necessari provvedimenti di chiusura per garantire il corretto svolgimento dell’evento e la sicurezza.Sempre sabato 6 marzo, dalle ore 8 fino al termine delle manifestazioni, sono sospesi: il parcheggio TAXI di piazza dell’Indipendenza, la linea del trasporto pubblico locale (Tiemme) che transita in via Esterna Fontebranda e raggiunge piazza dell’Indipendenza. Per le modifiche ai servizi urbani consultare il sito www.tiemmespa.it Mentre dalle 8.30 alle 18 funzionamento sola fase giallo lampeggiante dei semafori agli incroci via Cesare Battisti- via Ricasoli, viale Nazario Sauro- via Ricasoli, via Ricasoli- piazza Giovanni Amendola, viale Vittorio Emanuele secondo-viale Don Giovanni Minzoni e viale Giuseppe Mazzini – via Domenico Beccafumi.Per evitare di trovarsi bloccati in attesa del passaggio degli atleti in orario 8.30-9.30, 11.00-12.00, 12.30-14.30 e 15.30-17.30, si suggeriscono i seguenti percorsi alternativi.Per gli attraversamenti da nord a sud della città e viceversa: la tangenziale.Per la zona stadio e centro: tangenziale uscita Siena Est, viale Pietro Toselli, viale Sardegna, viale Giuseppe Mazzini, viale Don Giovanni Minzoni.Per l'ospedale Santa Maria alle Scotte: tangenziale uscita Siena Est, viale Pietro Toselli, viale Sardegna, ponte di Malizia, viale Mario Bracci.