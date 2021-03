FdI Siena: ''Sosteniamo l'azione dell'assessore Benini ed il nuovo corso sulla corretta gestione degli impianti sportivi''

"In vista degli incontri istituzionali dei prossimi giorni tra l’assessore allo Sport Paolo Benini e le società sportive, è importante sottolineare che la politica del Comune nei confronti delle associazioni sportive non potrà certamente ripercorrere strade che in passato erano consentite solo dalla grande disponibilità economica fornita dalla Fondazione Mps." Così l'inizio di un intervento di Fratelli d'Italia di Siena."Nella situazione attuale, a cui si aggiungono una pandemia ed una crisi economica di cui non si intravede la fine, si impone una virtuosa razionalizzazione degli interventi, per contenere i costi e raggiungere il miglior risultato possibile nell’interesse della città. Non è più possibile assecondare ogni richiesta, senza criterio. E la ricerca del consenso a scapito della buona amministrazione non è più consentita ad alcuno.Le associazioni sportive da parte loro avranno certamente consapevolezza del momento e sapranno necessariamente fare un importante salto di qualità nella proposta e nei loro modelli gestionali, per arrivare ad accordi di reciproca soddisfazione con l'Amministrazione comunale.I nostalgici dei bei tempi che furono, protagonisti di altre stagioni dove tutto era più facile e permesso, evitino cortesemente di mettersi in cattedra riproponendo modelli di gestione non appropriati alla contingenza del momento."