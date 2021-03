Siena, il nido d’infanzia ''Le Biciancole'' passa alla gestione pubblica indiretta

Durante la seduta di ieri, giovedì 4 marzo, la Giunta comunale di Siena ha deciso il passaggio del nido “Le Biciancole” alla gestione pubblica indiretta. Come previsto dalla legislazione regionale l’Amministrazione comunale, per garantire e rafforzare la permanenza nell’ambito della gestione pubblica ha così deliberato di implementare il sistema integrato.



"Un modello – ha detto l’assessore all’Istruzione Paolo Benini – già largamente diffuso nelle realtà territoriali toscane, perché in grado di rispondere pienamente a tutte le esigenze degli utenti, garantendo servizi idonei, maggiore flessibilità e qualità della didattica".



Da un’attenta analisi è stato quindi individuato il nido “Le Biciancole”, con bimbi dai 12 ai 36 mesi di età.

"Quella della gestione pubblica indiretta – ha proseguito Benini - rappresenta, quindi, un riferimento ottimale per la riqualificazione e il rafforzamento dei servizi dedicati all’infanzia. Ed è proprio per questi motivi che non riesco a comprendere le molte inesattezze dette al riguardo in questi giorni. Spero in buona fede. La rimodulazione del servizio, in base a quanto indicato dalla Regione Toscana, trasformando le criticità in opportunità, viene tra l’altro supportato dalle numerose esperienze già attive. Infatti su 24 nidi presenti nella provincia di Siena 18 sono in gestione indiretta e solo 6, quelli del nostro Comune, a gestione diretta".



Spetterà adesso alla Direzione Istruzione contattare le famiglie del gruppo “medi”, in modo da assicurare loro la piena continuità al servizio e informarle sull’avviso, in uscita nel prossimo mese di aprile per le domande relative alle iscrizioni all’anno educativo 2021-2022. La stessa direzione provvederà all’apposita gara di appalto per l’affidamento della gestione indiretta ad un operatore che, come ha teso ad evidenziare l’assessore "deve garantire, nella sua offerta, servizi con alti standard qualitativi. Voglio qui ricordare che anche il relativo capitolato è stato supervisionato e arricchito dal contributo fondamentale da parte del Servizio Pedagogico del Comune".