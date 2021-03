Il progetto #NextGenerationSiena vince il bando Anci Mediaree

Siena tra le 10 città pilota in Italia con le quali sperimentare modelli di “Next Generation City”

Il Comune di Siena si è aggiudicato il bando Mediaree di Anci con la proposta denominata "#NextGenerationSiena" che ha visto il coinvolgimento di numerosi comuni partner oltre che la Provincia di Siena.Il progetto ha selezionato dieci città pilota con le quali sperimentare modelli di “Next Generation City”, le città più inclusive, più verdi, più dinamiche e vivibili che vogliamo consegnare alle future generazioni di cittadini.Ai dieci Comuni beneficiari, tra cui Siena, sarà fornito dall’ANCI un supporto personalizzato attraverso attività di consulenza e affiancamento da parte del proprio personale interno e di società e centri di consulenza; formazione specialistica rivolta al personale dei Comuni capoluogo e dei Comuni partner di progetto e ai soggetti del territorio coinvolti nel progetto; supporto logistico e organizzativo per la realizzazione di incontri territoriali in presenza e a distanza; partecipazione dei sindaci alla Cabina di Regia del progetto e alle iniziative di comunicazione finalizzate a dare visibilità ai propri progetti territoriali.“E' un risultato importante - ha dichiarato l'assessore al bilancio del Comune di Siena Luciano Fazzi, promotore dell'iniziativa - perché questo bando ci consentirà di progettare interventi che potranno essere finanziati con le risorse che arriveranno dal Recovery Fund ma che soprattutto serviranno a far collaborare gli Enti e le Istituizioni della provincia di Siena per il rilancio del territorio”.Il progetto “nextGenerationSiena” vede la partecipazione dei seguenti Comuni:1. Siena (capofila)2. Sovicille3. Monteriggioni4. Castelnuovo Berardenga5. Monteroni d’Arbia6. Pienza7. Colle di Val d’Elsa8. San Gimignano9. San Quirico d’Orcia10. Abbadia San Salvatore11. Radicofani12. Poggibonsi13. Montalcino14. Casole d’Elsa15. Murlo16. Asciano17. Rapolano TermeInoltre molti gli stakeholders coinvolti tra cui:FISESProvincia di SienaFondazione MPSUniversità di SienaSAIHubTerre Di Siena LabTLS – Toscana Life Sciences