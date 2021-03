Giornata internazionale della Donna, il Comune di Siena distribuisce mascherine Ffp2 e un dépliant informativo

Illuminata di giallo Fonte Gaia

Per la Giornata Internazionale della Donna, il prossimo 8 marzo, la Giunta di Siena ha scelto di celebrare il mondo femminile con iniziative strettamente legate al momento che stiamo vivendo."Volevamo - ha dichiarato l’assessore alle Pari opportunità Clio Biondi Santi - essere vicini alle donne in un modo utile e concreto, perché la riflessione sulla condizione femminile si dimostra particolarmente importante in un periodo come questo, caratterizzato da una grave emergenza pandemica, che ha limitato fortemente la libera circolazione e aumentato i disagi sociali, con conseguenze pesanti per le donne che, tra l'altro, ha visto aumentare fortemente anche gli episodi di discriminazione e di violenza".E proprio a causa del Covid-19 e della complessa situazione attuale che non permette di dar vita a eventi e incontri in presenza l’Amministrazione comunale ha optato per la distribuzione "nei limiti della disponibilità di mascherine FFP2 lavabili, con riportato il logo del Comune e il simbolo tradizionale della mimosa. Un gesto simbolico quanto potente realizzato anche con il prezioso contributo economico di Pam Panorama S.p.A.".Insieme alle protezioni individuali, verrà dato anche un dépliant informativo contenente non solo la storia e il significato di questa festa, che va intesa come momento di riflessione, ma anche i contatti utili e le associazioni che sul territorio prestano aiuto alle donne in difficoltà. Dal numero verde antiviolenza e stalking (1522) istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità: un servizio pubblico attivo 24 ore su 24, che opera attraverso personale specializzato, alle realtà locali “Donna chiama Donna”, “Amica Donna Onlus” e “Donne Insieme Val d’Elsa Onlus”, che quotidianamente lavorano al fianco delle donne."Si tratta di un piccolo dépliant - ha evidenziato l’assessore – ma contiene grandi storie: dalla nascita di questa Giornata, all’impegno profuso affinché le donne vittime di violenza non restino mai sole a combattere la loro difficile battaglia. Solo così, infatti, è possibile sviluppare una cultura collettiva sempre più improntata sulle pari opportunità uomo-donna e sulla valorizzazione delle differenze di genere".Durante la giornata dell’8 marzo le mascherine e il dépliant saranno distribuiti nelle piazze di San Miniato e Taverne d’Arbia, nella sede Auser dell’Acquacalda, della Misericordia a Isola d’Arbia, nella Parrocchia di Vico Alto, nella PAM a Porta Siena e nelle PAM Local in Banchi di Sotto e via Camollia. A chiusura della giornata sarà illuminata di giallo Fonte Gaia.