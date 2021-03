Siena, proseguono gli interventi sulla rete del segnale TV

Proseguono a Siena i lavori di ammodernamento degli apparati della rete HFC che diffonde il segnale TV, così da migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai cittadini.Di seguito le zone interessate durante la prossima settimana.Lunedì 8 marzo: via S. Marco, Casato di Sopra, vicolo del Saltarello, vicolo della Tartuca, via delle Cerchia, via Pendola, prato di S. Agostino, via S. Agata, via S. Pietro, via S. Quirico, via Sarrocchi, via Bastianini, via della Diana, Piano dei Mantellini.Martedì 9 marzo: Casato di Sotto, piazza del Mercato, vicolo del Sambuco, vicolo della Fonte, via delle Lombarde, vicolo delle Pietre, via Duprè, vicolo di S. Salvadore, vicolo Ugurgieri, Casato di Sopra, Costa Larga, vicolo di Tone, via dei Percennesi, via S. Pietro, via di Castelvecchio, via del Capitano, vicolo del Verchione, via di Città, via di Stalloreggi, piazza Postierla.Mercoledì 10 marzo: Banchi di Sopra, via Calzoleria, vicolo del Viscione, vicolo della Torre, vicolo Pettinaio, vicolo Rinuccini, piazza Tolomei, vicolo del Forcone, vicolo della Macina, via della Galluzza, via delle Terme, via di Beccheria, via di Diacceto, via dei Termini, Costa dell’Incrociata, via dei Pontani, via Santa Caterina.Giovedì 11 marzo: via di Beccheria, via dei Termini, via delle Terme, via di Città, vicolo di San Paolo, piazza Il Campo, piazza Indipendenza, Banchi di Sotto, vicolo dei Pollaioli, via delle Donzelle, via di Città, vicolo di San Pietro, via San Vigilio, vicolo del Forcone, vicolo della Macina, via della Galluzza, via di Diacceto.Venerdì 12 marzo: via dei Pittori, via S. Caterina, Banchi di Sopra, via dei Termini, via delle Terme, Costa dell’Incrociata, via dei Pontani, via Santa Caterina.