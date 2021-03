Chiusure scuole a Siena, intervento di Claudio Marignani (Sena Civitas)

"A Siena di nuovo chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Ma la gestione e le difficoltà per le famiglie sono diverse a seconda delle fasce di età dei bambini/studenti, come diverse sono le risposte date dai vari plessi scolastici, nell'insieme da ritenere comunque di livello e con ricerca di massima attenzione al rispetto delle cautele." Così un intervento di Claudio Marignani di Sena Civitas."Certo, per i nidi e gli asili tutto è più complesso , come per le famiglie di bambini che ne usufruiscono. In caso di chiusura, conciliare lavoro e gestione famigliare è difficile e ogni giorno in più di chiusura il problema cresce in misura esponenziale. Come aver visto centinaia di giovani accalcati senza mascherina e non solo in Piazza, senza che nessuno dei pur presenti possibili preposti ai controlli, abbia mosso un dito, ha fatto riflettere.Per questo, l'esperienza passata e la drammatica situazione ospedaliera, imporrebbero controlli a tappeto che potrebbero evitare il protrarsi delle chiusure e rallentare la diffusione. È sbagliato pensarlo? Se non è sbagliato chi ha responsabilità pubbliche agisca."