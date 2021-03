YouPol, l'app che ti mette in contatto diretto con la Polizia di Stato

Nata per stimolare le segnalazioni, anche in forma anonima, relative alla commissione di reati in genere, con particolare riguardo agli episodi di bullismo e di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti; in seguito ai provvedimenti Covid-19, è stata resa possibile anche per i reati di violenza domestica.YouPol nasce, infatti, dalla ferma convinzione che ogni cittadino è parte responsabile della vita democratica del paese e che tutti, giovani e meno giovani, sono chiamati a concorrere al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita.La Polizia di Stato è da sempre impegnata a garantire la serenità dei giovani nel delicato periodo dell’adolescenza: con YouPol si vuole coinvolgere i ragazzi responsabilizzandoli proprio sui temi del consumo di droghe e su ogni forma di bullismo, che devono essere rifiutati.Ma ci si può sentire minacciati anche a casa: YouPol può, ora, aiutare anche le vittime e i testimoni di atti di violenza domestica esortandoli a chiedere aiuto alla Polizia di Stato.DISPONIBILE SU APPLE STORE E PLAYSTORE