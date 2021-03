Siena, modifiche alla circolazione in viale Sardegna e SS 73 Levante: cambiano i percorsi bus

Variazioni in programma lunedì 15 e martedì 16 marzo anche in via Fontebranda

A Siena, nei prossimi giorni, saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità con conseguenti variazioni ai percorsi delle linee autobus urbane ed extraurbane di Tiemme.SS 73 LevanteDalle 9 di lunedì 15 marzo alle ore 18 di venerdì 19 marzo, sarà in vigore il senso unico di marcia in SS 73 Levante, nel tratto compreso tra le due intersezioni con viale Europa in entrata a Siena. Le linee s5, s32, 107, 109, 134, 138, 139, 506, 632 e SV3 in partenza da Siena con direzione Taverne – Serre – Bettolle – Sinalunga – Rigomagno – Arezzo - Montevarchi, raggiunta la SS 73 Levante devieranno il loro percorso in viale Europa, percorrendo la via interamente per poi immettersi nuovamente sulla SS 73 e riprendere il regolare percorso.Viale SardegnaMartedì 16 marzo dalle 9 alle ore 12 sarà in vigore il senso unico di marcia in viale Sardegna nel tratto compreso con le intersezioni con viale Toselli e via S.Martini, in direzione via S.Martini. Le linee s38, 107, 112, 114 e 134 provenienti da Porta Ovile, alla rotonda in prossimità dell’incrocio tra via S. Martini e viale Sardegna, proseguiranno in via S.Martini, percorrendo la rotonda della Polizia Stradale e quindi viale Toselli per poi riprendere il regolare percorso.Via FontebrandaMartedì 16 marzo dalle 7,30 alle 18 di martedì 16 marzo, causa lavori di rifacimento dell’impianto semaforico, sarà chiusa al transito Via di Fontebranda. Le linee s54, s21, 637 e 589 effettueranno capolinea alla fermata che si trova in prossimità della scala mobile meccanizzata, da dove ripartiranno con due minuti di ritardo rispetto l’orario del capolinea, effettuando inversione e non raggiungendo la fermata di piazza Indipendenza.InformazioniPer ulteriori informazioni e dettagli, la clientela può consultare il sito tiemmespa.it , scaricare la App gratuita Tiemme Mobile 2.0 per informazioni a portata di smartphone o rivolgersi ai servizi telefonici di Info Mobilità, chiamando da rete fissa l'800-922984 oppure da cellulare l'199-168182.