Siena, on line modulo per buoni viaggio per spostamenti delle categorie più deboli con taxi e Ncc

E’ on line sul sito del Comune di Siena il modulo con il quale poter richiedere i buoni viaggio da utilizzare per gli spostamenti medianti servizio taxi o noleggio con conducente (N.C.C.). I buoni possono essere utilizzati dalle categorie “più deboli” residenti nel Comune di Siena, tra questi le persone con disabilità grave o con invalidità minima al 74%, le persone sottoposte a terapia salvavita, le donne in stato di gravidanza, le persone in stato di necessità segnalate dai Servizi Sociali della Società della Salute Senese, cittadini over 75 e donne residenti a Siena per spostamenti nella fascia oraria notturna (dalle 22 alle 6) per compravate esigenze lavorative.Il buono coprirà il 50% della spesa sostenuta durante il trasporto e comunque in misura non superiore a 20 euro per ciascun viaggio.Per l’assegnazione dei buoni viaggio è necessario accedere al sito del Comune di Siena tramite il seguente link: https://www.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/BUONI-VIAGGIO-DA-UTILIZZARE-MEDIANTE-BUONI-TAXI-o-NCC2