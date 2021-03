Siena, proseguono gli interventi di ammodernamento della rete del segnale TV

Proseguono a Siena i lavori di ammodernamento degli apparati della rete HFC che diffonde il segnale TV, così da migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai cittadini.Di seguito le zone interessate durante la prossima settimana.Lunedì 15 marzo: via Bastianini, via della Diana, via Pian dei Mantellini, via San Marco, via San Quirico.Martedì 16 marzo: via Torre dei Malavolti, via Montanini, via del Cavallerizzo, via del Rustichetto, Piazza G. Matteotti, via Banchi di Sopra, via dei Termini, via delle Terme, Costa dell’Incrociata, via Pontani, via Santa Caterina.Mercoledì 17 marzo: via Banchi di Sopra, via dei Termini, via delle Terme, Costa dell’Incrociata, via Pontani, via Santa Caterina, vicolo del Forcone, vicolo della Macina, via della Galluzza, via di Beccheria, via di DiaccetoGiovedì 18 marzo: via del Rialto, vicolo del Contradino, via del Porrione, vicolo del Vannello, vicolo della Fortuna, vicolo Magalotti, via S. Martino, via degli Archi, Piazza Il Campo, via del Luparello, Piazza del Mercato, vicolo della Fortuna, vicolo della Manna, vicolo delle Scotte, via di Salicotto, via Rinaldini.Venerdì 19 marzo: via C. Angiolieri, vicolo del Castellare, vicolo del Vento, via di Pantaneto, via Lucherini, via S. Vigilio, via S. Bandini, via del Refe Nero, via del Giglio, via del Moro, Piazza Provenzano Salvani.