Il Consiglio comunale di Siena convocato per venerdì 19 marzo: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 in modalità videoconferenza

Il Consiglio comunale di Siena è convocato per venerdì 19 marzo alle ore 9,00, in modalità videoconferenza, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 25 2021 RATIFICA DELIBERA G.C. N. 51 DEL 11/02/2021 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 EX ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000.2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 33 2021 RATIFICA DELIBERA G.C. N. 71 DEL 24/02//2021 AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 EX ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000”.3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 41 2021 BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 – VARIAZIONI.4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 44 2021 MODIFICHE AL PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI E FORNITURE E CONTESTUALMENTE AL DUP 2021-2023 – APPROVAZIONE.5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 62 2020 REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL MASGALANO. MODIFICA ATTI.6 APPROVAZIONE VERBALE 36 2021 APPROVAZIONE VERBALI DI PRECEDENTI SEDUTE CONSILIARI (14/12/2020 - 18/01/2021).7 COMUNICAZIONI 37 2020 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.8 INTERROGAZIONE 157 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO COMUNALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E ALLA IMPOSIZIONE DI QUARANTENA AI DIPENDENTI CHE SIANO ENTRATI IN CONTATTO DIRETTO CON COLLEGHI O PERSONE ACCERTATE COME POSITIVE.9 INTERROGAZIONE 162 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI CIRCA LA TRASFORMAZIONE DELLA RESIDENZA ASSISTITA IL PAVONE A RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE.10 INTERROGAZIONE 167 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI CIRCA LE INSEGNE DEI BAR NEL COMUNE DI SIENA.11 INTERROGAZIONE 9 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL NUOVO TEMPIO CREMATORIO PREVISTO NEL CIMITERO DEL LATERINO.12 INTERROGAZIONE 27 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA LORENZO LORE' RELATIVA AGLI STUDENTI ADDETTI AL CONTACT TRACING.13 INTERROGAZIONE 28 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI SULLA RIORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI SIENA.14 INTERROGAZIONE 29 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO IN MERITO ALLO STATO DI DEGRADO E SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE DI VICO D'ARBIA.15 INTERROGAZIONE 30 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AD INTERVENTI IN AIUTO DELLE PALESTRE E DELLO SPORT DILETTANTISTICO.16 INTERROGAZIONE 34 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SULLA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI ESTERNALIZZARE UN ASILO NIDO DEL COMUNE.17 INTERROGAZIONE 35 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI, IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI, PER SIENA PIERLUIGI PICCINI SULL'ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE.18 INTERROGAZIONE 38 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AL CONTRIBUTO ECONOMICO DEL COMUNE PER LE FRANE DI SCARPATE DI PROPRIETA' PRIVATA.19 INTERROGAZIONE 39 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO NERO SU BIANCO DAVIDE CIACCI IN MERITO ALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL QUARTIERE DI RAVACCIANO.20 INTERROGAZIONE 40 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI SENA CIVITAS PIETRO STADERINI, PER SIENA MASSIMO MAZZINI SU QUALI E QUANTI PICCOLI PROGETTI IN TEMA DI “DISSESTO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E SCUOLE” SONO STATI PRESENTATI DAL COMUNE DI SIENA E GIA' FINANZIATI DAL GOVERNO.21 INTERROGAZIONE 42 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI PALII DEL 2021.22 INTERROGAZIONE 43 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DELLA CITTA' NEL PERIODO DAL 31.12.2019 AL 31.12.2020.23 INTERROGAZIONE 45 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO A E78 GROSSETO-FANO – RADDOPPIO DELLA TRATTA DI COLLEGAMENTO TRA LA SIENA-BETTOLLE E LA SIENA-GROSSETO (C.D. LOTTO 0).24 INTERROGAZIONE 46 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SIENA ALLA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI PRIMO PROGETTO EUROPEO PER MISURARE LA COERENZA DELLE POLITICHE TERRITORIALI CON IL PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE.25 MOZIONE 16 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALL'USO SCONSIDERATO COME AREA PARCHEGGIO DELLA PIAZZETTA JACOPO DELLA QUERCIA.26 MOZIONE 21 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO SALVINI IN MERITO AI RISTORI PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI UNESCO.27 MOZIONE 22 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI URBANI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI STREET ART.28 MOZIONE 31 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA MARIA CONCETTA RAPONI SULLA VIOLENZA DI GENERE.29 MOZIONE 47 2021 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FORZA ITALIA LORENZO LORE', ORAZIO PELUSO, MARIA CONCETTA RAPONI SULL'ADOZIONE DELLA DEFINIZIONE OPERATIVA DI ANTISEMITISMO.30 MOZIONE 48 2021 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO SALVINI IN MERITO A “POSSIBILE ACQUISTO IMMOBILE TLS DA PARTE DELLA REGIONE TOSCANA”.