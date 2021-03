Mario Lolini (Lega): ''Hidden Partner operazione di legalità, pulizia e trasparenza: plauso alla Procura''

"Un ringraziamento agli inquirenti guidati dal pm di Siena Siro De Flammineis per un'operazione di legalità, pulizia e trasparenza". Così il commissario regionale della Lega Toscana-Salvini Premier onorevole Mario Lolini plaude all'operazione contro il riciclaggio internazionale portata avanti dalla procura di Siena e denominata "Hidden Partner", che ha condotto all'emissione di cinque misure cautelari, tra coercitive e interdittive, ed al sequestro preventivo di 14 milioni di euro tra disponibilità liquide beni mobili e immobili ( vai all'articolo )."Siamo in una fase di indagine - afferma Lolini - e dunque è necessaria la massima prudenza e la giustizia deve fare il suo corso, ma dobbiamo dare sempre il nostro sostegno a chi si impegna sul campo ponendo la luce su presunte attività illecite. La legalità, la trasparenza e la pulizia per noi della Lega sono fondamentali e se c'è il sospetto dell'illecito è giusto verificarlo fino in fondo. In questo caso la notizia ha ampio rilievo perché sono coinvolti personaggi di primo piano della realtà senese ed un cittadino straniero che da tempo opera in città. Il nostro sostegno e il nostro plauso, insieme agli inquirenti senesi, va a tutti coloro che, quotidianamente, operano per scoprire operazioni illegali e portarle alla luce del sole".