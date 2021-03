Arci Siena e diritti umani: spazio ai minori stranieri non accompagnati

Venerdì 19 marzo iniziativa on line sulla Carta europea di San Gimignano per i diritti dei minori stranieri

Sarà dedicata alla Carta europea di San Gimignano per i diritti dei minori stranieri non accompagnati l’iniziativa promossa da Arci Siena aps con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana per il progetto “La persona al centro. I diritti umani nella Toscana di oggi”.L’appuntamento si svolgerà on line venerdì 19 marzo, alle ore 18, con diretta sulla Pagina Facebook di Arci Siena e vedrà la partecipazione di Adriano Scarpelli, presidente di Carretera Central onlus; Daniela Morbis e Carolina Taddei, assessori del Comune di San Gimignano con deleghe, rispettivamente, a politiche sociali e giovanili e cultura e associazionismo, e Chiara Sambuchi, regista di documentari sul tema dei minori stranieri quali “Lost Children - 30.000 Minors Missing”, realizzato nel 2017. L’iniziativa fa parte del ciclo di eventi on line sulla promozione dei diritti umani sostenuti dalla Regione Toscana per la Festa della Toscana 2020.La Carta europea di San Gimignano per i diritti dei minori stranieri non accompagnati è nata dopo la seconda edizione di Circomondo, festival internazionale di circo sociale, che nel 2015 ha visto protagonisti, nella città turrita, associazioni impegnate in Italia e in diversi Paesi del mondo per aiutare i minori e salvarli da situazioni di disagio e di emarginazione sociale attraverso l’arte circense.La Carta è stata promossa da Carretera Central onlus, associazione di cooperazione internazionale affiliata ad Arci Siena aps (che ha coordinato anche Circomondo), con il partenariato e il patrocinio del Comune di San Gimignano e il supporto di Arci Siena aps. Con il passare degli anni, l’iniziativa ha coinvolto altri soggetti della società civile e istituzioni a livello locale, nazionale ed europeo, e oggi i suoi promotori puntano a riaprire il dibattito sul tema dei minori stranieri non accompagnati che arrivano in Europa attraverso un piano di azione unico tra gli Stati europei che riconosca i diritti fondamentali dei Minori stranieri non accompagnati.