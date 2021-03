Operazione Hidden Partner, Sinistra Civica Ecologista: ''Serve massima trasparenza da politica e istituzioni''

L’intervento di Fulvio Mancuso, coordinatore di Sinistra civica e ecologista di Siena



"Siamo di fronte ad un'emergenza morale e politica che tocca gangli del potere e dell'economia della nostra comunità. Occorrerebbe uno sforzo di massima trasparenza e nettezza da parte della politica e in primo luogo delle istituzioni che rappresentano i cittadini. Per il momento si registra invece il silenzio assordante di molti di quei cantori dell’etica e del rigore morale che, nel dibattito pubblico o sulla rete dei blog e sulle tv, un tempo scorticavano il potere ed oggi, colpevolmente, tacciono". È questa la presa di posizione di Fulvio Mancuso, coordinatore di Sinistra civica e ecologista di Siena sull'operazione Hidden partner, portata avanti dalla Guardia di finanza che intende mettere in luce intrecci perversi tra politica ed economia che riguardano investimenti milionari a Siena.



"È ormai indiscutibile - prosegue Mancuso - che di fronte a tutto questo è essenziale che le coscienze reagiscano, non si rassegnino a una sorta di processo di assuefazione diffusa che tende ad abbassare sempre di più la soglia della vergogna in chi agisce - vengono in mente le parole di un famoso libro di Carofiglio - e dello scandalo nel cittadino che legge.



Da ciò che si legge, comprese le dichiarazioni del vertice istituzionale della città, si ricava una sensazione di forte preoccupazione. Vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.



A noi resta il dovere di continuare ad essere portatori di un’immagine, di una visione e di un esempio che fotografa un’altra Siena, quella ruvida, rigorosa e lungimirante che può essere ancora fiera ma fiera della sua onestà, della sua operosità, della sua cultura, del suo grado di civiltà e di equità sociale, quella città che sa rinnovarsi e proiettarsi nel futuro ma senza scorciatoie buie e senza mai tradire se stessa.



Ci sarà molto da lavorare ma quel cammino deve essere ripreso e tutti saranno chiamati a dare un contributo".