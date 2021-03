È nato lo Spazio DirSI: disabilità in rete a Siena

Un innovativo progetto di rete per sostenere le persone con disabilità e le famiglie fragili della nostra città

Il progetto "Riusciremo Insieme", finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena sul “Bando Riesco 2020“ è stato presentato oggi mercoledi 17 marzo in una conferenza stampa online e in diretta su Facebook.L’iniziativa prende origine dall'esperienza in tempi di pandemia e mette in rete le risorse più diverse valorizzando la ricchezza delle varie realtà coinvolte. Nasce così lo Spazio DirSI: Disabilità in Rete a Siena. Uno spazio condiviso che vuole promuovere una cultura partecipativa in grado di interpretare i bisogni più impellenti e contrastare l'isolamento delle persone con disabilità attraverso l'informazione, l'orientamento, la condivisione di servizi e attività che le associazioni e la comunità sono in grado di offrire, in stretta collaborazione con l’ASL Sud Est, le Società della Salute del territorio e il Comitato Paralimpico.Si tratta di un percorso avviato in risposta all’emergenza Covid-19 che si pone come prospettiva di innovazione sociale dei servizi alla persona, oltre che come incubatore di una cultura diffusa della disabilità nel territorio.Gli enti che ne fanno parte hanno costituito un'associazione temporanea di scopo, con una governance partecipativa e un gruppo tecnico di coordinamento, dove le varie professionalità ed esperienze consolidate all’interno delle associazioni lavorano in maniera concertata in costante collaborazione con i servizi socio-sanitari dei territori per la realizzazione di progettualità integrate finalizzate a promuovere una funzione accompagnatoria e ricompositiva dei percorsi individualizzati.L’aspetto innovativo del progetto si sta concretizzando in una nuova cornice di lavoro, che dal concetto di rete passa a definire quello di uno spazio condiviso, dove si parte dalla centralità della persona con disabilità e dei suoi bisogni di benessere, e si va verso la costruzione di una comunità di persone, coinvolgendo famiglie, cittadini e istituzioni.Lo Spazio DirSI, elemento di innovazione nato dal cantiere di progettazione allargata, vuole essere uno spazio condiviso di progettualità integrata, sia fisico (palestre, laboratori, attività sportive, luoghi per il "durante dopo di noi", orti sociali, spazi all’aperto per attività ludiche e naturalistiche, locali delle sedi associative) che virtuale, (luogo di animazione online per l’aggregazione e l’orientamento, l’incontro tra beneficiari, operatori, volontari, educatori e famiglie per un benessere allargato e partecipato).Spazio DirSI sarà inoltre uno spazio di relazione e di promozione di una cultura inclusiva diffusa in ambiti culturali, artistici, cinema e teatro, agricoltura sociale, e di contaminazione tra realtà diverse, verso una dimensione comunitaria e trasversale. L'integrazione degli interventi progettuali all’interno della filiera del percorso di presa in carico pubblico/privato delle persone con disabilità farà poi dello Spazio DirSi un vero e proprio nodo della rete di comunità partecipata tra gli enti partner (luogo di comunità interno) e gli enti pubblici del territorio, dove le esperienze e le potenzialità del terzo settore si incontrano e si integrano con i percorsi istituzionali.Alla conferenza on line hanno partecipato Carlo Rossi, presidente Fondazione Monte dei Paschi, Paola Bisconti, presidente delle Bollicine ODV (capofila dell’ATS costituita tra le associazioni afferenti la disabilità e il terzo settore), Letizia Cambi coordinatrice progettazione, Elena Barcelli e Soemi Alberico operatrici dello lo spazio InformarSI.Sito web www.spaziodirsi.it