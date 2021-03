Sinistra Civica Ecologista Siena, costituito il Coordinamento provinciale guidato da Fulvio Mancuso

"Parte la fase di costruzione nei territori: unire la sinistra, per rinnovare il Paese, dare forza alle comunità locali e ai bisogni dei più deboli"

"Donne, uomini e soprattutto giovani che si impegnano sulle grandi questioni del nostro tempo: beni comuni e spazi pubblici, lotta alle diseguaglianze sociali, sostenibilità e cultura, economia circolare, solidarietà, lavoro e nuovo welfare, cominciando ad organizzarsi bene far contare i più deboli, i territori e le comunità locali. Questa è l'essenza di Sinistra Civica Ecologista."Ieri sera si è riunita, telematicamente, la prima assemblea provinciale di Sinistra Civica Ecologista Siena. L’Assemblea ha varato la nascita del coordinamento di “Sinistra Civica Ecologista” nella nostra provincia, che verrà guidato nella fase costituente da Fulvio Mancuso, "con l’obiettivo di rilanciare un’azione politica improntata alla giustizia sociale, allo sviluppo sostenibile, alla trasformazione ecologica dell’economia locale, alla salvaguardia e alla gestione pubblica dei beni comuni essenziali.""Puntiamo ad esserci - spiega Sinistra Civica Ecologista Siena - per dare il nostro contributo alla costruzione di una nuova grande area democratica, progressista, ecologista e socialista auspicando che questo percorso territoriale incroci quanto prima anche quello nazionale; un’area saldamente legata alla difesa e alla valorizzazione dei beni pubblici fondamentali, ai valori della costituzione; un’area politica capace di chiarezza sul profilo identitario, di superare barriere e sigle per costruire risposte politiche nuove."“Siamo nati per contribuire ad unire e riunire le varie esperienze della sinistra, dell’ecologismo, dell’impegno civico del campo progressista, - afferma Fulvio Mancuso - per dare uno strumento unitario e innovativo al bisogno di partecipazione e rappresentanza per tutto quel mondo che si è disperso e allontanato dalla vita politica nelle forme che abbiamo conosciuto”."Sinistra Civica Ecologista - prosegue il Coorinamento provinciale - si muoverà nel territorio per spingere verso questo nuovo scenario e questa nuova prospettiva mettendosi a disposizione delle cause e dei bisogni delle nostre comunità locali con sguardo fermo sulla giustizia sociale e sull’innovazione ecologica e digitale e con un metodo di massima trasparenza e rigore; lavorando nella dimensione regionale per dare forza e gambe all’esperienza di Sinistra Civica Ecologista che oggi ha un suo riferimento nella giunta regionale della Toscana e che dunque può e deve onorare l’impegno preso di fronte ai propri elettori portando avanti il proprio programma di rinnovamento del regionalismo toscano.Sinistra Civica Ecologista ha già costituito i suoi primi comitati comunali a San Gimignano e a Siena, e d'ora in avanti andrà a costruire i comitati negli altri comuni della provincia per radicarsi e rafforzarsi sul territorio, puntando all’allargamento e ad una dimensione fortemente partecipativa; diventando, dunque, esperienza pienamente democratica.Grazie alla competizione elettorale regionale, Sinistra Civica Ecologista inizia ad essere conosciuta e, soprattutto, è spazio nel quale si riconoscono numerose espressioni civiche, sociali e politiche che hanno messo in comune un progetto di governo per il cambiamento verso una società più giusta e sostenibile."Hanno partecipato alla prima riunione del Coordinamento Monica Barni, Fulvio Mancuso, Daniele La Monaca, Orlando Paris, Marcella Nattelli, Marina Gennari, Sabrina Benenati, Monica Ulivelli, Loriana Bettini, Roberto Beligni, Zaccarias Gigli, Massimiliano Fabozzi, Mauro Valiani, Dante Pallecchi, Claudio Burgassi, Franco Cazzola, Simone Rossi, Bruno Alfonsi, Paolo Galluzzi, Giacomo Baldini.