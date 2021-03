Nuova Segreteria nazionale PD: Susanna Cenni entra con la delega all’agricoltura

"È un onore: sono temi fondamentali per il futuro del Paese"



"Entrare a fare parte della Segreteria nazionale del Pd guidato da Enrico Letta è un onore, una piacevole sorpresa e un impegno da onorare con serietà, per il Paese e per la Toscana": con queste parole l’onorevole Susanna Cenni ha accolto la nomina arrivata dal neosegretario del Partito Democratico.



Letta, che aveva appena nominato i due vicesegretari Irene Tinagli e Peppe Provenzano, ha dunque ufficializzato oggi i componenti della sua squadra: 16 nomi, 8 uomini e 8 donne, e tra questi entra anche l’onorevole Cenni.



Susanna Cenni assume la delega alle Politiche agricole, alimentari e forestali – un tema di cui si occupa da sempre e sul quale può mettere a frutto e a disposizione la lunga esperienza maturata prima nel Governo Toscano e poi in Commissione alla Camera e come responsabile del Dipartimento Agricoltura del Pd con Zingaretti.



"Accompagnare l’agricoltura nel percorso di transizione ecologica e digitale, sostenere la qualità del lavoro e delle produzioni, affrontare la sfida del Green Deal e dell’innovazione, rafforzare il ruolo delle donne e delle giovani generazioni ed ancora le nuove relazioni tra aree urbane e rurali, la lotta contro la povertà alimentare: rappresentano temi con cui accompagnare il programma del segretario Letta per cambiare il Pd ed il Paese", afferma l’onorevole Cenni.