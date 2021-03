Siena, il Consiglio comunale di venerdì 19 marzo 2021

I lavori in modalità videoconferenza in continuo aggiornamento

(aggiornare la pagina o visitare successivamente per visualizzare i nuovi argomenti)

Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta ordinaria venerdì 19 marzo, alle ore 9, in modalità videoconferenza.Questo l'elenco dei lavori del Consiglio in continuo aggiornamentoL'assemblea consiliare ha ratificato alcune variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023, approvate dalla Giunta comunale nel mese di febbraio."Nel primo atto, per la parte corrente – come ha illustrato l'assessore al Bilancio Luciano Fazzi - le variazioni riguardano: l'applicazione dell'avanzo vincolato per i progetti “Siena Città Aperta”, il progetto statale di sicurezza e prevenzione nelle scuole, il pacchetto scuola, contributo affitti e misure di sostegno a inquilini morosi incolpevoli; l'accettazione di contributi statali a ristoro per minor gettito ex Cosap e fondo innovazione AGID (Agenzia per l'Italia digitale); contributi regionali POR FSE scuola e “Ti accompagno”; integrazioni o ridimensionamenti di piccola entità di capitoli diversi; interessi preammortamento e rate mutui; personale a tempo indeterminato, interinale e Irap".Relativamente alla parte capitale, le variazioni attengono alla previsione di contributi regionali, da altri enti e cofinanziamento per i lavori sulla Via Lauretana, l'incremento dei proventi da concessioni edilizie per cofinanziamenti diversi; il riscatto di svincoli aree Piip e Peep, nuovo mutuo per automezzi; lavori ai giardini di Fontegiusta, marciapiedi in viale Bracci – via Pietri (zona policlinico) con alberature di aree verdi, e l'asfaltatura di via Aretina".Sul secondo atto, Fazzi ha precisato che: "le modifiche, sulla parte corrente, interessano l'applicazione di avanzo vincolato proveniente dal contributo statale per emergenza Covid nel settore sociale e a categorie economicamente danneggiate; la previsione di sponsorizzazioni o contributi per spese correnti e investimenti da imprese partecipate per studi della Direzione Manutenzione, e da imprese private per acquisto beni a cura della Direzione Istruzione; la previsione di capitoli di spesa con classificazione attinente alle richieste degli uffici, e l'adeguamento degli stanziamenti relativi a entrata e spesa per bollo virtuale. Sulla parte capitale si tratta di previsione di sponsorizzazioni da imprese partecipate per lavori da parte della Direzione ManutenzioneNella terza variazione si provvede principalmente ad effettuare variazioni tecniche e compensative oltre che a prelevare dal Fiondo di Riserva le risorse per poter effettuare la gara per la gestione in via indiretta dell’asilo “Le Biciancole” ".Le modifiche deliberate non alterano il pareggio finanziario del bilancio di previsione.Approvate alcune modifiche al programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi, che costituisce parte integrante e sostanziale del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2021-2023.L'assessore al Bilancio Luciano Fazzi ha evidenziato come le variazioni derivano "da una delibera della Giunta dello scorso 4 marzo, nella quale è stato dato mandato alla competente Direzione Istruzione di predisporre apposito capitolato speciale d'appalto per l'effettuazione della procedura pubblica concorsuale per la gestione, in via indiretta, dell'asilo “Le Biciancole” per un periodo di tre anni. La procedura pubblica, vista la delicatezza e la rilevanza sociale del servizio, assicurerà la qualità nella scelta dell'operatore economico".