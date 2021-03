Servizio straordinario del territorio dei Carabinieri: un arresto, tre denunce, un locale chiuso

Diverse le violazioni accertate a Siena e provincia: dalla detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, all'evasione dai domiciliari, alla somministrazione di alcolici in orario di chiusura, alla guida in stato di ebbrezza

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, attuato dai Carabinieri della Compagnia di Siena nei giorni scorsi, sono state controllate oltre 80 persone, effettuati posti di controllo e ispezioni in alcuni locali nonché attuato numerose verifiche finalizzate ad esaminare il rispetto delle misure imposte dal Governo per il contrasto alla diffusione del Covid-19.La Stazione dell'Arma di Siena ha arrestato un 59enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, perché inottemperante alle prescrizioni lui imposte: negli ultimi tempi è stato accertato che lo stesso detenesse stupefacente ai fini di spaccio e pertanto è stato associato presso la locale casa circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica di Siena.I militari invece della Stazione di Sovicille hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Siena un uomo 26enne per evasione in quanto, durante i controlli del rispetto degli arresti domiciliari ai quali era ristretto, non è stato trovato in casa.I militari della Stazione di Monticiano hanno imposto la chiusura ad un locale di quel centro storico in quanto stava somministrando alcolici oltre l’orario di chiusura. Nella circostanza i militari operanti hanno sanzionato cinque avventori e applicato la sanzione accessoria di chiusura del locale per 5 giorni.I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Siena, infine, hanno attuato una serie di posti di controllo sulle principali arterie della giurisdizione finalizzati alla prevenzione degli incidenti. Due le denunce alla Procura della Repubblica di Siena per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, e tre le persone segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti alla competente Prefettura sorpresi nel centro storico di Siena.