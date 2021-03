Operazione Hidden Parner, Psi: ''Siena merita di essere difesa e tutelata, con trasparenza e forza''

"Ci preoccupa la vicenda legata all'operazione “Hidden Partner” della Guardia di Finanza. Il percorso giudiziario a Siena è appena iniziato e ci auguriamo che tutto venga chiarito al più presto. Siamo certamente fiduciosi nel lavoro della magistratura, ma è sconcertante tutto quello che sta accadendo a Siena e come la città si sia risvegliata in mano, nel giro di qualche anno, al petroliere kazaco Igor Bidilo che ha comprato buona parte di piazza del Campo, senza contare che nel 2017, aveva già acquisito lo storico marchio "Nannini" rilevandolo con un cospicuo investimento e con un altrettanto solido piano industriale (si parlava allora di 70 milioni per il rilancio e 200 assunzioni entro il 2021)." Così un intervento della Federazione provinciale del PSI di Siena."Tutto questo è sembrata una panacea per “nostri mali”, ma Siena ha bisogno di stabilità economica, investimenti seri e durevoli, imprenditori che sollevino l'economia della città ma in modo chiaro ed onesto. Quello sul quale non si può transigere è la dubbia provenienza dei soldi ed il metodo. Noi auspichiamo che, indipendentemente dai responsabili, non finisca tutto in una bolla di sapone e che la giustizia vada fino in fondo.Altra questione importante: per il bene della città e degli interessi da tutelare è bene che non ci sia stato alcun conflitto di interesse tra il ruolo di primo cittadino e quella di avvocato difensore di una persona coinvolta nelle indagini.La pressione mediatica che in questi giorni ha investito chi governa la città ha fatto in modo che si desistesse dall'idea di difendere un indagato. La città vigila, è sana e le forze politiche di opposizione devono levare scudi in difesa di ciò che ancora Siena rappresenta.Questa città merita di essere difesa e tutelata, con trasparenza e forza. Noi sosteniamo con forza e a piena voce gli imprenditori locali e ci auguriamo che questo increscioso evento permetta di valorizzarli e di dargli ampio spazio. Siena merita di più."