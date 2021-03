Siena, da lunedì 22 marzo riaprono tutte le scuole

Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ha reso noto che la Regione Toscana ha informato che i dati relativi al Covid-19 sono migliorati e il comune di Siena non rientra più nella fascia che prevede la chiusura delle scuole, ovvero nella media di 250 casi ogni 100mila abitanti, attestandosi attorno ai 230. Per questo motivo, da lunedì 22 marzo, le scuole di ogni ordine e grado saranno riaperte.



Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con il decreto legge valido dal 15 marzo al 6 aprile, sono aperte ed è garantita la lezione in presenza per una percentuale di studenti che va da un minimo del 50% al 75%.